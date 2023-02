Gianmarco Carroccia in ‘’emozioni’’ - viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti

"EMOZIONI". GIANMARCO CARROCCIA E LA SEMPLICITÀ DELLE PICCOLE COSE. L’ARTISTA CANTA E RACCONTA BATTISTI



Sarà un tuffo entusiasmante nel passato, tra le canzoni più amate dell’indimenticato Lucio Battisti, lo spettacolo ’’Emozioni – viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti’’, in programma venerdì 10 Marzo 2023, alle ore 20.30, al Teatro Norba di Conversano.

Nel corso della serata, verranno eseguiti dal vivo i brani maggiormente rappresentativi del fortunatissimo sodalizio formato da Battisti e Mogol, che hanno fatto la storia della musica italiana. Sul palco uno tra i più talentuosi cantautori del momento, Gianmarco Carroccia, affiancato dai musicisti del progetto

“Emozioni”: Marco Cataldi (Chitarrista, oltre che direttore musicale ed arrangiatore del progetto), Luca Monaldi (percussionista e giovane promessa della batteria jazz/fusion), Gianni Romani (piano e tastiere -arrangiatore e autore), Olimpio Riccardi (sax, flauto - voci) e Alessandro Patti (Bassista – Contrabbassista – Compositore).



Uno spettacolo che promette di regalare momenti di rara intensità, attraverso canzoni che hanno accompagnato la vita di più generazioni e che riportano indietro nel tempo a momenti e ricordi indimenticabili.

Tra i brani che verranno eseguiti: Emozioni; 29 Settembre; Io vivrò senza te; Un’avventura; Acqua azzurra; Dieci ragazze; Fiori rosa, Fiori di pesco; Mi ritorni in mente; Anche per te; I giardini di marzo; Il mio canto libero; La canzone del sole; Una donna per amico; Il tempo di morire e Io vorrei non vorrei ma se vuoi.

Gianmarco Carroccia è cresciuto a pane, Battisti e Celentano. Appassionato di musica sin dall’età di 5 anni, è un grande fan anche di Riccardo Cocciante. Dopo aver preso lezioni di chitarra ha intrapreso anche gli studi universitari presso l’Università La Sapienza di Roma. Laureatosi in Management e Diritto d’Impresa, è riuscito a conseguire anche il diploma come

Autore di testi presso il C.E.T Centro Europeo di Toscolano Music, la nota scuola di Mogol.



CONVERSANO - CINE TEATRO NORBA

10 MARZO 2023- Emozioni - Viaggio tra le canzoni di Battisti e

Mogol - con Gianmarco Carroccia.

POSTI LIMITATI



(i posti saranno assegnati tramite il metodo "miglior posto disponibile" al momento dell'acquisto)