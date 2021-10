Gianmarco Carroccia in ‘’Emozioni’’, viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti

"EMOZIONI". GIANMARCO CARROCCIA E LA SEMPLICITÀ DELLE PICCOLE COSE. L’ARTISTA CANTA E RACCONTA BATTISTI

Sarà un tuffo entusiasmante nel passato, tra le canzoni più amate dell’indimenticato Lucio Battisti, lo spettacolo ’’Emozioni – viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti’’, in programma il 7 Novembre 2021, alle ore 20.30, al Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle (Ba).

Nel corso della serata, organizzata dall’Alexios Group, verranno eseguiti dal vivo i brani maggiormente rappresentativi del fortunatissimo sodalizio formato da Battisti e Mogol, che hanno fatto la storia della musica italiana. Sul palco uno tra i più talentuosi cantautori del momento, Gianmarco Carroccia, affiancato dai musicisti del progetto “Emozioni”: Marco Cataldi (Chitarrista, oltre che direttore musicale ed arrangiatore del progetto), Luca Monaldi (percussionista e giovane promessa della batteria jazz/fusion), Gianni Romani (piano e tastiere -arrangiatore e autore), Olimpio Riccardi (sax, flauto - voci) e Alessandro Patti (Bassista – Contrabbassista – Compositore).

Uno spettacolo che promette di regalare momenti di rara intensità , attraverso canzoni che hanno accompagnato la vita di più generazioni e che riportano indietro nel tempo a momenti e ricordi indimenticabili.

Tra i brani che verranno eseguiti: Emozioni; 29 Settembre; Io vivrò senza te; Un’avventura; Acqua azzurra; Dieci ragazze; Fiori rosa, Fiori di pesco; Mi ritorni in mente; Anche per te; I giardini di marzo; Il mio canto libero; La canzone del sole; Una donna per amico; Il tempo di morire e Io vorrei non vorrei ma se vuoi.

Gianmarco Carroccia è cresciuto a pane, Battisti e Celentano . Appassionato di musica sin dall’età di 5 anni, è un grande fan anche di Riccardo Cocciante. Dopo aver preso lezioni di chitarra ha intrapreso anche gli studi universitari presso l’Università La Sapienza di Roma. Laureatosi in Management e Diritto d’Impresa, è riuscito a conseguire anche il diploma come Autore di testi presso il C.E.T Centro Europeo di Toscolano Music, la nota scuola di Mogol.

L’evento si svolgerà in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19, con l’obbligo dell’uso di mascherine per l’ingresso in teatro ed obbligo di esibire una delle seguenti Certificazioni Verdi Covid-19 per tutti gli over 12:

Green Pass (anche una sola dose di vaccino, validità 9 mesi);

Certificato di guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi);

Esito negativo al test molecolare o antigenico rapido per il Covid-19 (valido 48 ore)

Raffaella Cimmarusti, Responsabile Comunicazione ‘’Alèxios Group’’ Gioia del Colle

