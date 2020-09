Gianrico Carofiglio alla Feltrinelli di Bari firma le copie del nuovo libro "Della gentilezza e del coraggio"

Giovedì 3 settembre, giorno dell’uscita del nuovo libro di Gianrico Carofiglio “Della gentilezza e del coraggio” (Giangiacomo Feltrinelli Editore), a partire dalle ore 19 l’autore sarà nella libreria Feltrinelli di via Melo a Bari per incontrare i lettori e firmare le copie del libro.

Per partecipare al firmacopie, al fine di garantire la sicurezza di pubblico, librai e autore e nel rispetto delle norme anti Covid, è necessario acquistare preventivamente la copia del libro.

Ci si potrà accreditare da domani 27 agosto passando in libreria ed effettuando la prenotazione del libro, oppure effettuando la prenotazione sul sito facendo lo special order per la libreria Feltrinelli di Bari Melo oppure scrivendo una mail a eventi.bari@lafeltrinelli.it .

I lettori così accreditati dovranno recarsi in libreria nell’orario di convocazione che verrà indicato a seconda dell’ordine di acquisto del libro e con il pass che avranno ricevuto.

Chi andrà in libreria il 3 settembre senza aver acquistato il libro, verrà accolto e accederà al firmacopie al termine dell’ingresso dei prenotati.

L’acquisto del libro, inoltre, dà diritto ai lettori che lo vorranno, anche al codice per partecipare a “L’arte del paradosso”, un evento esclusivo online che si terrà lunedì 7 settembre alle ore 21 in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano.

In un mondo sempre più incerto e ingovernabile, Gianrico Carofiglio in “Della gentilezza e del coraggio” dà vita a un manuale di istruzioni per l’uso della parola, cioè del potere. Perché i cittadini hanno un potere nascosto, e questo li distingue dai sudditi.