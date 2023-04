Gigi D'Alessio in concerto a Molfetta con il suo nuovo tour “Dove c’è il sole tour”

Gigi D’Alessio si prepara ad una grande estate in musica. Dopo i 5 straordinari show di "Gigi - Uno come te - Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il viaggio live proseguirà da luglio e settembre con “Dove c’è il sole tour”, la nuova tournée che lo porterà sui palchi delle principali arene estive. Il celebre cantautore napoletano tornerà anche in Puglia: il concerto si svolgerà a Molfetta, alla Banchina San Domenico, sabato 15 luglio alle 21,30, in un attesissimo appuntamento organizzato da Aurora Eventi.

La vendita dei biglietti è aperta dalle ore 18 di martedì 4 aprile su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito TicketOne.

Gigi D’Alessio riabbraccerà dunque il suo pubblico per cantare insieme le canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come «Non mollare mai», «Il cammino dell’età», «Mon amour», «Quanti amori», «Como suena el corazón», «Non dirgli mai», a quelli più recenti come «La prima stella» e «Benvenuto amore», fino a «Noi due», «L’ammore», «Come me», «Mentre a vita se ne va», e tanti altri ancora.

Sul palco D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). L’artista napoletano, dopo le ultime esperienze televisive di successo, in qualità di giurato e coach nei talent «The Voice Senior» e «The Voice Kids», si conferma uno dei più prestigiosi a livello internazionale: nella sua carriera ha venduto all'incirca 27 milioni di dischi.

“Dove c’è il sole Tour” è prodotto da GGD e Friends & Partners. Ulteriori informazioni su friendsandpartners.it, gigidalessio.com e sui profili social ufficiali del cantautore.