Presentazione del libro “Love song for a vampire” con l’autrice Gabriella Giliberti e Marina Pierri

l Christmas book tour di Gabriella "Gabrielle Croix" Giliberti e il suo "Love song for a vampire" arriva in Puglia e farà tappa a Bari il prossimo 22 dicembre da Spine Bookstore all’Officina degli Esordi, per una presentazione e firmacopie insieme all'autrice del libro, pubblicato da Bakemono Lab. A moderare l'incontro, la critica televisiva e scrittrice Marina Pierri.

“Love Song for a Vampire. Etologia del vampiro, da F.W. Murnau a Taika Waititi", è un saggio pop sull’evoluzione del VAMPIRO al cinema (e in tv). Un viaggio lungo i decenni. Dal mito all’icona cinematografica passando per il folklore, alla scoperta del cambiamento del vampiro, attraverso i film che hanno fatto la storia (e non solo), come metafora perfetta per tracciare un percorso evolutivo (ed involutivo) dell’essere umano, dove non sempre i mostri hanno zanne ed odorano di morte. il Vampiro è quello che eternamente si rinnova con maggior furore nell’immaginario collettivo, che di epoca in epoca mantiene viva la nostra capacità di meravigliarci e disturbarci attraverso il suo legame indissolubile con l’immortalità, il sangue e l’amore. Prefazione a cura di Giulia Paganelli.



APPROFONDIMENTO

GABRIELLA GILIBERTI

Gabriella Giliberti, nata a Martina Franca nel maggio del 1991, è una critica cinematografica televisiva e content creator. Dopo essere cresciuta a cinema horror, vampiri e operetta, si è formata a Roma, specializzandosi in storia del cinema, sceneggiatura e critica. Dal 2015 al 2022, è stata penna e volto del sito Lega Nerd, ricoprendo il ruolo di capo redattrice nella sezione Entertainment dal 2019 al 2022. Collabora regolarmente sia su riviste online che cartacee, ed è presente come inviata, moderatrice e speaker presso i principali Festival e Fiere. Attraverso il suo profilo @GabrielleCroix su Twitch, TikTok ed Instagram condivide e divulga l’amore per la pop culture con la sua community e pubblico di appassionati. Ha partecipato all’antologia “Emozioni da giocare” (Poliani, 2021) e “Moondance – Tim Burton, un alieno ad Hollywood” (Bakemono Lab, 2023). Da sempre appassionata di mostri, attualmente è a lavoro su diversi progetti che riguardano la rappresentazione del mostruoso nella società. “Love Song for a Vampire – Etologia del Vampiro da F.W. Murnau a Taika Waititi” (Bakemono Lab, 2023) è il suo primo libro, e non ha intenzione di smettere.

MARINA PIERRI

Marina Pierri è giornalista e critica televisiva specializzata nell’analisi della rappresentazione femminile e dei meccanismi della citazione. Ha creato due corsi per lo IED dove insegna anche scrittura per il web. Dal 2018 è fondatrice e direttrice artistica di FeST – Il Festival delle Serie Tv di Milano che, a oggi, si tiene in Triennale. È laureata in semiotica e, tra le altre cose, negli ultimi due anni è apparsa in diverse antologie tra cui "Tutte le ragazze avanti" (ADD Editore) e "The Game Unplugged" (Einaudi).

E' autrice di "Eroine" per Edizioni Tlon, "Soglie" per Storytel e "Lila" per Giulio Perrone Editore.

22 Dicembre 2023 - BARI

SPINE BOOKSTORE c/o Officina degli esordi – via Francesco Crispi 5, Bari

ore 18.30, ingresso gratuito