Gio Evan in concerto al TeatroTem di Bari con 'Abissale'

Gio Evan sarà in concerto al TeatroTeam di Bari il 28 novembre 2021ncon il suo tour 'Abissale'.

Sulla sua pagina Facebook scrive: 'Non ho mai creduto alla fortuna perché credo che la vita sia troppo intelligente per gettarsi nelle mani del caso. Per me una vita non si dovrebbe mai affidare alla sorte, al massimo dovrebbe inventarlo, il suo destino.

Fortuna non è altro che il nome che abbiamo dato al “caso” quando questo soffia a nostro favore. Per questo viene dal latino fors, che sta appunto per sorte e caso e si avvale della stessa radice di ferre che vuol dire niente di meno che ”portare”.

Perché la fortuna, in fondo non è altro che un evento a caso portato dal caso e gettato a caso. Io dunque, per legge di contraccolpo, credo nei miracoli. Esattamente come questo tour che doveva essere annullato e che invece, noi, per miracolo lo facciamo. Miracolo viene da miraculum, (mira viene da mirari, che intende “meravigliarsi”) e letteralmente significa “cosa meravigliosa”Abissale, l'inconshow. Non so come ma ecco la nostra ultima cosa meravigliosa. Da novembre nei migliori teatri d'Italia'.

