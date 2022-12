Natale nelle Grotte, Giobbe Covatta in Recital a Castellana

Domenica 18 dicembre alle ore 20:00 nelle Grotte di Castellana sarà Giobbe Covatta il protagonista del primo di tre appuntamenti di Natale nelle Grotte 2022, calendario pensato in occasione delle festività natalizie che si inserisce nel contesto di Piazze d’Inverno, l’ampio cartellone di appuntamenti a Castellana Grotte (Ba) in programma dal 7 dicembre 2022 al 23 gennaio 2023 e organizzato dal Comune di Castellana Grotte e da Grotte di Castellana srl.

Nel suggestivo scenario naturale della Caverna della Grave, senza prescindere dalla musica, sul palco, Covatta farà divertire in linea con il suo stile dove ironia e satira s’intrecciano a volte con la scienza e a volte con la carta dei diritti dell’infanzia. Come spesso accade, giocherà e farà riflettere sui paradossi della povertà e della fame dell’infanzia abbandonata, lasciando allo spettatore più di una riflessione amara ma vera, come spunto da portare a casa per pensare. Vecchi cavalli di battaglia e inediti in cui non mancheranno omaggi musicali a Gaber, Banda bardò e George Moustaki.

In scena anche Ugo Gangheri (alle corde), Giosy Cincotti (fisarmonica e pianoforte) ed Ernesto Nobili (chitarra).

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul circuito TicketOne come quelli dei due appuntamenti successivi di Natale nelle Grotte: mercoledì 21 dicembre alle ore 21:00 con “Giuliano Sangiorgi canta le Stelle” e giovedì 22 dicembre alle ore 21:00 con “Piano a Mezz’aria”, sorprendente performance aerea di Bruno Montrone al pianoforte.

Natale nelle Grotte è organizzato da Grotte di Castellana con il patrocinio di Comune di Castellana Grotte, progetto realizzato in collaborazione con Pugliapromozione WeAreinPuglia, Agenzia regionale del turismo, Teatro Pubblico Pugliese, a valere sui FONDI FSC 2014/2020 PATTO PER LA PUGLIA “PIANO STRATEGICO DEL TURISMO PUGLIA365 COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL PRODOTTO TURISTICO”.

Dopo l’inaugurazione del 7 dicembre scorso e i primi appuntamenti in programma, inoltre, proseguono nel centro cittadino di Castellana Grotte gli eventi di Piazze d’Inverno, il cartellone di appuntamenti invernali organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl: la centralissima piazza Garibaldi è ancora protagonista, con l'allestimento natalizio, le postazioni enogastronomiche e i mercatini di piccolo artigianato e ospiterà venerdì 16 dicembre alle ore 21:00 i Modena City Ramblers. Impegnata in uno speciale tour invernale nei club, la band prosegue anche in piazza a Castellana Grotte le celebrazioni di “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa della loro ricca carriera discografica. Sempre in piazza Garibaldi sabato 17 dicembre alle ore 21:00 si esibiranno i Nina’s Quartet e domenica 18 dicembre alle ore 21:00 i White Queen.

Sabato 17 dicembre, inoltre, piazza Nicola e Costa e il Palazzo Municipale ospiteranno gli eventi celebrativi per l'Anniversario della Fondazione di Castellana. Alle ore 17 concerto di Natale, tra suoni e tradizioni, a cura di Associazione Banda Castellana Grotte in piazza Nicola e Costa. Alle ore 18 convegno sulla storia di Castellana nella Sala Giunta del Palazzo Municipale.

Maggiori informazioni su tutti gli appuntamenti del cartellone natalizio qui: https://linktr.ee/ piazzedinverno, sui siti ufficiali www.comune.castellanagrotte. ba.it e www.grottedicastellana.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana e Visit Castellana Grotte.