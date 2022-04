'Giocapinocchio' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE invernale della Casa di Pulcinella! Con il tributo al burattino più celebre del mondo, la compagnia Granteatrino porta in scena GIOCAPINOCCHIO sabato 9 e domenica 10 aprile ore 18.00 da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi:

spettacolo di burattini, pupazzi e attori

età suggerita 3-8 anni

con Anna Chiara Castellano Visaggi, Chiara Bitetti, Valentina Vecchio

burattini e pupazzi Natale Panaro, Lucrezia Tritone

musiche originali Eddy Romano

regia Paolo Comentale

Siete pronti a rivivere i capitoli salienti del libro? Dalla nascita stralunata del nostro eroe, al famelico pescecane porteremo in scena questa fantastica avventura! Il punto di partenza è il “Pinocchio” edito dalla Nuages arricchito dalle splendide immagini di Emanuele Luzzati che, per l’occasione ha sfoderato tutta la sua poliedrica abilità di scenografo-illustratore.

Il pubblico generalmente non conosce il capolavoro di Collodi o, meglio, conosce il Pinocchio di Walt Disney o i cartoni animati di produzione giapponese. Il senso dello spettacolo è recuperare l’essenza del lavoro di Collodi.

Nella nostra rappresentazione teatrale rivivono i capitoli salienti del libro, dalla nascita stralunata del nostro eroe, all’incontro con il Gatto e la Volpe, fino al momento del temibile Mangiafuoco, senza dimenticare il Paese dei Balocchi e il famelico pescecane.

Lo spettacolo prevede l’alternarsi di diverse tecniche: burattini, pupazzi, teatro d’ombre e attori ed è impreziosito dalle sonorità di musiche originali.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 la domenica dalle 9.30 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5

Infotel. 080 534 4660