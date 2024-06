Attrazioni in legno, laboratori e teatro comico, Piazze d’Estate in Villa a Castellana con i giochi per bambini

Dopo i primi appuntamenti presso Arco Barberio con il cinema open air di Educare lo sguardo, Piazze d’Estate 2024, il cartellone di eventi estivi, da giugno a settembre, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl con la collaborazione delle associazioni del territorio, si sposta in Villa Comunale Tacconi.

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno 2024 torna Giochi in Legno - Estate Bambini 2024 a cura di Animarte, manifestazione che già nel 2023 ha raccolto un importante riscontro in termini di partecipazione e divertimento.

Nell’ambito del programma di intrattenimento e svago "Bambini in Festa - Estate 2024", promosso dalla stessa Amministrazione Comunale di Castellana Grotte e volto all’inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti, al fine di rafforzare le opportunità educative attraverso momenti di svago e di gioco, creando occasioni di crescita e sperimentazione, dalle ore 18 alle ore 22 presso la Villa Comunale Tacconi sarà così possibile accedere gratuitamente all’Area Ludica (50 postazioni) con giochi in legno, partecipare al laboratorio di pittura su tela per la creazione di differenti e originali elaborati personali ispirati alla natura e divertirsi nell’Area Kids con 10 postazioni gioco per bambini in età prescolare.

Nella sola serata di domenica 30 giugno 2024, inoltre, sarà messo in scena uno spettacolo di teatro comico dal titolo “Biancaneve” in chiave educativa, pensato per coinvolgere i bambini, veri protagonisti del momento, e capaci di entusiasmare l’intero pubblico.

