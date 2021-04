Il Collettivo Magnitudo in scena online con un gioco-spettacolo fra tarocchi e cartomanti

Le vicende di antichi sovrani e cavalieri, tra sortilegi e rivalità, sono pronte per essere svelate. Un coraggioso gruppo di giocatori, divisi per squadre, sfiderà il destino, vestendo i panni dei personaggi delle carte da gioco. Accadrà sabato 10 aprile, alle ore 20.15, in occasione dell’evento online “Il Gioco del Fato”, ideato e organizzato dal Collettivo Magnitudo.

Non una tradizionale rappresentazione teatrale in streaming, bensì una vera e propria esperienza interattiva per il pubblico. Si tratta, infatti, di un gioco-spettacolo che si svolgerà in diretta tramite piattaforma Zoom con la partecipazione di un’attrice che accompagnerà durante questo viaggio gli spettatori online.

A guidarli, dunque, una misteriosa Cartomante e una Sfera Magica che grazie ai Tarocchi e i loro poteri li condurranno verso la vittoria (o la sconfitta). Denari, coppe, bastoni o spade: tutti sono succubi del Fato e dei suoi capricci. Questi gli ingredienti principali de “Il Gioco del Fato”, in cui ogni spettatore è al tempo stesso anche giocatore. < >, dichiara il Collettivo Magnitudo.

Durante il gioco, la Cartomante convoca i giocatori, che si sfideranno a squadre (Casate), rappresentate dai semi delle carte (denari, coppe, spade, bastoni). Saranno chiamati a superare delle prove di abilità che gli Arcani Maggiori (tarocchi) riserveranno loro, ma solo la Sfera Magica deciderà se la prova è superata e assegnerà loro un punteggio. In un susseguirsi di mirabolanti avventure, una sola Casata vincerà, pescando le giuste carte e totalizzando il punteggio più alto. Al termine della partita, verrà regalato al gruppo il racconto della loro storia-gioco personale, scritta in tempo reale, con i nomi dei giocatori e tutti i colpi di scena!

Sarà possibile scegliere due modalità di partecipazione al gioco-spettacolo acquistando due differenti tipologie di ticket. Il biglietto CORTE, al costo di 10,00 €, consentirà allo spettatore di interpretare il ruolo di uno dei uno dei personaggi della corte: re, regina, fante o cavaliere, partecipando in prima linea al gioco, assieme agli altri membri della sua Casata (denari, coppe, spade o bastoni). Acquistando, inoltre, un biglietto CORTE, il partecipante riceverà come ricordo della serata il racconto della giocata con i nomi dei giocatori, nonché la propria carta Tarocco personale (Arcano del Carattere). Scegliendo, invece, il biglietto POPOLO, al costo di 5,00 euro, lo spettatore vestirà i panni di uno dei popolani che vive nelle terre dei Denari, delle Coppe, delle Spade e dei Bastoni. Potrà partecipare alle prove di gruppo, incitare la sua Casata e divertirsi con gli altri partecipanti. In palio, per la squadra vincitrice, ci sarà un biglietto per il prossimo spettacolo del Collettivo Magnitudo.

È possibile acquistare il ticket per il “Gioco del Fato” al seguente link Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-gioco-del-fato-gioco-spettacolo-online-148724830973; oppure contattando l’organizzazione ai numero 3402286978 – 3474430541 - 3459926442 e via mail scrivendo a magnitudoarte@gmail.com