Pomeriggio di gioco libero presso Biblioteca Comunale di Putignano con La Tana Dei Goblin Bari

Continuano i nostri appuntamenti mensili di gioco libero. Ancora una volta ad ospitarci sarà Putignano nella splendida location della sua biblioteca comunale. L'evento è GRATUITO. ? Domenica 5 marzo @ Biblioteca Comunale di Putignano (16:00 - 20:00). Come funzionano gli eventi? SEMPLICE: voi non dovete far altro che raggiungerci e al resto penseremo noi. Non hai giochi con te? Ne abbiamo tantissimi noi. Non conosci nessun gioco? Te lo spieghiamo noi. Non hai nessun altro con cui venire a giocare? Ti potrai unire ad altri tavoli. Che giochi ci saranno? Si tratta di giochi da tavolo per tutti i gusti: dai party game ai giochi più complessi. Alcuni titoli? Dixit, Just One, Wingspan, Ticket to Ride... Insomma, non ci sono scuse! Ti aspettiamo domenica 5 marzo