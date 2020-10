Gioco musicale: il musichiere

Anche in questo periodo molto particolare, seguendo tante giuste attenzioni, a BimBumBam vivremo momenti di socialità.



Domenica 18 divertimento con il gioco musicale de

IL MUSICHIERE

rispettando le distanze

canto, ballo, quiz e il mitico TikTok.





PER LE NORME ANTICOVID VI CHIEDIAMO IL PIACERE DI:

- indossare la mascherina;

- accertarsi di non avere febbre che superi i 37 e mezzo;

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

- comunicare, entro le 17.30 di Domenica 18, i nomi dei piccoli amici che ci raggiungeranno ai numeri;

3406190019 - 3403495018;