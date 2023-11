“Green Christmas” accende il Natale a Gioia del Colle tra installazioni ed eventi a tema

A Gioia del Colle la magia del Natale si accenderà venerdì 8 dicembre con l’evento “Green Christmas”, organizzato dall’amministrazione comunale in piazza Plebiscito per dare il via alla serie di appuntamenti che si svolgeranno, dal centro alla periferia, nel periodo più atteso dell'anno.

Alle ore 19:00 avrà inizio l'emozionante cerimonia di accensione dell'albero di 14 metri che, per un mese, illuminerà il cuore della città. L'evento sarà accompagnato dalle note swing del gruppo "Riccardo Foresi & That’s Amore Swing Orchestra" che, con lo spettacolo “Swing Christmas", eseguirà una selezione dei brani più famosi e amati della tradizione natalizia.

A rendere ancora più suggestiva l'atmosfera in piazza Plebiscito saranno le originali eco-installazioni a forma di pacco regalo, decorate con messaggi di sensibilizzazione su tematiche ambientali.

Non mancheranno, infine, le attività dedicate ai più piccoli come il “Laboratorio natalizio sul riciclo creativo” che, per tanti bambini, rappresenterà un'imperdibile occasione per imparare a trasformare materiali di scarto in bellissimi oggetti natalizi.

L’evento "Green Christmas" è stato ideato in collaborazione con Navita srl, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana nel comune di Gioia del Colle, e con la società di comunicazione Certe srl.