Gioia del Colle si prepara ad ospitare il II torneo internazionale di Touchtennis

Centro sportivo Dalù |Gioia del Colle, Bari |Sabato 3 e domenica 4 Giugno | 2023 Il centro sportivo Dalù, l'oasi verde che unisce natura, sport e benessere, si riconferma come la sede del torneo più atteso della stagione: il II Torneo Internazionale di touchtennis. L'evento si svolgerà il 3 e il 4 giugno 2023, in uno dei campi più suggestivi del meridione, immerso nel verde degli ulivi. Il torneo, organizzato con la touchtennis Italy, si rivolge a tutti gli appassionati di questo affascinante sport, che combina abilità, velocità e precisione. La manifestazione prenderà il via il venerdì 2 giugno con prove libere aperte a tutta la cittadinanza, offrendo un'opportunità unica di cimentarsi in questo sport emozionante e coinvolgente. Sarà l'occasione perfetta per avvicinarsi al touchtennis e provare le proprie abilità sul campo. Il sabato pomeriggio, invece, si svolgerà il tabellone di doppio, con i giocatori che si sfideranno per conquistare il titolo di coppia vincente. La domenica, invece, vedrà l'intera giornata dedicata al tabellone del singolare. Coloro che si iscriveranno alla competizione avranno automaticamente l'opportunità di partecipare sia al singolare che al doppio. In caso di maltempo, l'intero torneo si svolgerà al coperto, garantendo che nulla possa ostacolare lo svolgimento dell'evento e la passione dei partecipanti. Un montepremi di 500 euro sarà messo in palio per i vincitori. È importante sottolineare che l'accesso al pubblico sarà gratuito, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di tifare per i propri giocatori preferiti e godersi lo spettacolo. Non mancate all'appuntamento per il II Torneo Internazionale di Touchtennis a Gioia del Colle, un'occasione imperdibile per vivere l'emozione di un grande evento sportivo immerso nella bellezza della natura. Le iscrizioni sono aperte sul sito touchtennis.com Il materiale necessario per la partecipazione sarà messo a disposizione dal centro sportivo Dalù. Per ulteriori informazioni : ASD Dalù +39 329 476 47 46 Facebook | Eden – Il parco di Dalù Instagram | centrosportivodalu Evento Patrocinato dal Comune di Gioia del Colle | Bari Partner Tecnico Decathlon