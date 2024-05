La produttrice elettronica Giorgia Angiuli performer dell'unusual breakfast del Viva! Festival

Sarà Giorgia Angiuli, la produttrice elettronica italiana dall'attitudine sonora internazionale, l'ospite d'eccezione dell'Unusual Breakfast 2024, l'immancabile appuntamento che è ormai diventato un elemento distintivo e unico del Viva! Festival. La location del "Beach Club Egnazia – Giardino sul mare" si riempirà dei colori dell'alba sulla spiaggia e dei suoni non convenzionali di questa giovane e lanciatissima musicista elettronica, che ha fatto dell'incrocio fra temi artistici e scientifici il suo tratto distintivo.



Artista live e producer digitale, Giorgia Angiuli è una musicista di formazione classica che ha fatto dell'approccio sinestetico la sua caratteristica principale. Il suo progetto solista è un ponte tra elettronica melodica e techno, anche grazie a una voce capace di creare una dimensione altamente eterea. Il suo set-up dal vivo è in continua evoluzione tecnica e le sue performance dal vivo combinano sintetizzatori, batterie, theremin, giocattoli per bambini modificati e molti controller MIDI.

Mescolando campioni e loop, Angiuli dà forma a un groove vibrante ed energico che accende la musica e infiamma la pista da ballo. Grazie al suo stile musicale non convenzionale e ai primi video virali, ha già suonato nei più importanti festival e club internazionali di tutto il mondo, dal Warung (Brasile) all'Ultra Music Festival (Miami), dal Sandbox Festival (Egitto), all'Amnesia (Ibiza), dallo Stereo (Montreal), al Cityfox (USA).



Il festival della Valle D'Itria si conferma una manifestazione di caratura europea, con artisti di eccezionale caratura che si esibiranno dal 1° al 4 agosto nell'agro di Locorotondo (BA). Dopo l'annuncio dei due straordinari headliner – Air e Underworld – il Viva! ha presentato un cartellone con Godblesscomputers, Dardust , Giulia Tess, The Blaze, Whitemary, Venerus, Log ic1000, Nooriyah e Shygirl, ma il cast dell'edizione 2024 sarà ancora arricchito da nuovi nome nelle prossime settimane. Su Dice.fm sono disponibili sia i biglietti per le singole giornate sia gli abbonamenti per i giorni 2, 3 e 4 agosto.

Viva! Festival: the valley is beating

Da sempre pienamente innestato nel cuore pulsante della Valle d'Itria, il Viva! Festival si manifesta come un battito sincronizzato, un ecosistema dove ogni elemento convive in armonia dinamica per riflettere un equilibrio perfetto tra natura, musica, arte e umanità. La valle, con la sua bellezza naturale, diventa il palcoscenico vibrante di un'esperienza collettiva, dove il territorio nutre e viene nutrito dall'energia di ogni partecipante, creando un'interazione continua e una connessione profonda con esso. Il Viva! non è soltanto un evento, è un organismo vivente che respira, si evolve e cresce grazie all'energia condivisa e interconnessa di artisti, pubblico e sostenitori. Qui, il cuore che batte non è solo una metafora ma un'esperienza viva: ogni beat, ogni passo, ogni sorriso, ogni bacio è una celebrazione alla vita!



Per il 2024 il Viva! torna a casa, lì da dove tutto è partito nel 2017. L’Arena Valle d’Itria sarà costruita proprio a ridosso del borgo antico di Locorotondo, nel fulcro di questa oasi naturale e nel punto paesaggisticamente più bello. Questa ritrovata vicinanza permetterà una riconnessione con il borgo, attraverso un dialogo costante di eventi che rimbalzeranno lungo tutto il corso delle giornate.



L’intreccio tra antico e moderno, avanguardia e tradizione, è la cifra che da sempre ha contraddistinto il festival pugliese. Il VIVA! Festival, organizzato da Turné Srl, si inserisce in un contesto con un’identità unica, ricco di cultura e di bellezze paesaggistiche ed architettoniche, di cui celebra e valorizza le diverse anime proponendo una programmazione contemporanea pur mantenendo saldo il legame con le radici e la storia del territorio.

L’evento nel corso degli anni ha ospitato le performance di alcuni fra gli artisti più significativi della scena elettronica e alternativa internazionale, registrando un grande successo di pubblico – italiano ed europeo – per uno dei festival più interessanti e attesi della Penisola.