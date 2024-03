A Molfetta mercatini di musica e vintage, showcase live e il concerto di Giorgio Consoli

Il musicista e attore pugliese Giorgio Consoli alla Cittadella degli artisti di Molfetta per un live del suo nuovo progetto: Coralli cotti a colazione. La performance è in programma domenica 10 marzo alle ore 20.30 negli spazi del laboratorio urbano.

Coralli cotti a colazione è un percorso narrativo e sonoro in 24 tracce che raccontano storie, condivisibili, evocative e a tratti struggenti. Nell’emozionalità che trasuda da queste tracce si percepisce una straordinaria autenticità nonché l’essenza di un essere umano che dal sentirsi solo può finalmente percepirsi compreso. L’opera è un sunto del percorso umano e artistico che ha portato l’attore e performer pugliese a voler condividere parte della propria esistenza. L’ingresso al concerto ha un costo di 5 euro, con biglietti acquistabili online sul circuito Vivaticket e al botteghino della Cittadella (via Bisceglie 775, Molfetta).

Evento che concluderà la giornata di appuntamenti del Metroklang Village, che dalle 10 alle 22 vedrà in Cittadella mercatini per comprare, scambiare e vendere vinili, cd, libri, poster, riviste, pezzi da collezione, gadget e oggetti vintage, con espositori provenienti da tutta Italia. Dalle 17 alle 19 si terrà invece ‘Open mic’, uno showcase live aperto a cantautori e cantautrici, trasmesso in diretta streaming su Radio Rko, che vedrà la partecipazione di Vincenzo D'Azzeo (Nula), Alessandro Porcelli (Loopin), Francesco Mastrangelo e Gianni Pinto (Lavvocato), Michele Sgaramella (Misga), Donatella Gregorio, Enrico Acciani e Giorgio Bruno (Al Verde), Roberto Bob d'Elia e Federica Guido (Circea).

L’ingresso agli appuntamenti del Metroklang Village è libero e gratuito. L’ingresso al concerto di Giorgio Consoli ha un costo di 5 euro, con biglietti acquistabili online sul circuito Vivaticket e al botteghino della Cittadella (via Bisceglie 775, Molfetta). Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 3891823009.