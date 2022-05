Giorgio Panariello arriva a Capurso con lo spettacolo 'La favola mia' sul sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo

Il prossimo 13 luglio arriva a Capurso, unica data in provincia di Bari per l’estate 2022, “LA FAVOLA MIA”, il nuovo tour di Giorgio Panariello. L’evento è inserito nella rassegna “La Puglia che ride” che torna a inserirsi negli appuntamenti dell’estate capursese per il secondo anno consecutivo con un ospite di altissimo livello.

Il palco per raccontare la favola dell’artista toscano di origine e versiliese di adozione sarà il Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo che renderà unica la performance di Panariello. Originariamente previsto nel 2020, anno specialissimo per Panariello che ha compiuto 60 anni e festeggiato i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di “Torno sabato” grazie al quale si aggiudicò il Telegatto e l’Oscar Tv come personaggio dell’anno, il tour è stato rimandato a causa dell’emergenza legata al Covid e riprogrammato per il 2022.

Con il nuovo spettacolo “LA FAVOLA MIA” Panariello festeggerà con il suo pubblico e con tutti quelli che hanno voglia di divertirsi e passare una serata in allegria gli importanti traguardi della sua carriera.