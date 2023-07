Giorgio Poi al little farm festival 2023

Ritorna il FARM Festival quest'anno in versione LITTLE!

Il primo annuncio per questo LITTLE FARM Festival 2023 è un graditissimo ritorno al FARM dopo l’edizione del 2017: lo speciale concerto in duo di GIORGIO POI !

Venerdì 18 Agosto il FARM Festival torna all’ex Macello di Putignano, che già aveva ospitato un FARM molto apprezzato nel 2021. Una piccola location che per noi significa tutto.



GIORGIO POI - concerto in duo



VEN 18 AGOSTO 2023 - ore 20.30

EX MACELLO COMUNALE

Via S. Caterina da Siena

PUTIGNANO (BA)

---------------------------------

GIORGIO POI

Giorgio Poi è cresciuto a Roma, ma la sua musica vive in tutto il mondo. Questo eccezionale cantante, cantautore, musicista e performer ha suonato con i più grandi: dai Phoenix ai Tame Impala. Dopo aver girato il mondo con il suo collettivo londinese Vadoinmessico, Giorgio ha deciso nel 2017 di tornare in Italia per scrivere e cantare nella sua lingua madre; il suo primo album "Fa Niente" è un successo di critica e di pubblico. Nel 2019 pubblica il suo secondo album "Smog" e compone la colonna sonora della serie televisiva Summertime (Netflix).

Il suo ultimo singolo, intitolato Ossesso, è stato pubblicato il 1 giugno 2022.

Il concerto rientra in un mini tour esclusivo che toccherà le sole città di Parigi, Palermo, Putignano e Malta.

----------------------------------------

TICKET su Vivaticket --> 10€

bit.ly/46CveE4



FREE ENTRY: OVER 70 - UNDER 12 - DIVERSAMENTE ABILI con ACCOMPAGNATORE



presto altre news! ?



#LittleFARMfestival #FARMPuglia