Giorgio Trione Bartoli piano recital, musiche di Haydn, Rachmaninoff e Prokofiev

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Domenica 6 marzo 2022 alle ore 19.00 presso il Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, Palazzo Pesce, in collaborazione con Agìmus, presenta il recital pianistico di Giorgio Trione Bartoli.



Un concerto classico in Puglia per ascoltare alcune delle pagine più impegnative e intense del repertorio pianistico del Settecento, Ottocento e Novecento: la Sonata Hob XVI/32 di Franz Joseph Haydn, la “Sonata op. 36 n. 2” di Sergei Rachmaninoff, concepita nel 1913 durante un soggiorno romano e qui nella seconda versione, la preferita del compositore, datata 1931 e la “Sonata op. 84 n. 8” di Sergei Prokofiev, composta durante gli anni della Seconda guerra mondiale con un taglio architettonico che riporta a modelli classici filtrati dal peculiare temperamento dell’autore.



Protagonista alla tastiera Giorgio Trione Bartoli, pianista nato a Trani, classe 1996, laurea in Pianoforte con menzione d’onore al Conservatorio Piccinni di Bari con Pasquale Iannone, perfezionamento all’Accademia Santa Cecilia di Roma con Benedetto Lupo, numerosi concorsi nazionali e internazionali al suo attivo come International 19th International Chopin International Piano Competition di Szafarnia (Polonia), Cleveland International Piano Competition 2015 e Concorso Busoni 2017, e una attività concertistica che lo vede esibirsi sui palcoscenici di tutta Europa, Usa, Messico e Kazakhstan.



Il concerto è realizzato con la collaborazione artistica di Paolo Scafarella.