Giorgio Trione Bartoli piano recital, musiche di Ravel, Rachmaninoff, Chopin e Prokofiev

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 1 aprile 2022 alle ore 20.30 Palazzo Pesce apre le sue porte al recital pianistico di Giorgio Trione Bartoli.

Un concerto classico in Puglia per ascoltare alcune delle pagine più impegnative e intense del repertorio pianistico dell’Ottocento e Novecento: “Gaspard de la nuit” di Maurice Ravel, trittico composto nel 1908 e ispirato a tre poemi di Aloysius Bertrand, la “Sonata op. 36 n. 2” di Sergei Rachmaninoff, concepita nel 1913 durante un soggiorno romano e qui nella seconda versione, la preferita del compositore, datata 1931, la “Ballata op. 47 n. 3” di Frederic Chopin, scritta fra il 1840 e il 1841 e dedicata all’allieva Pauline de Noailles, e la “Sonata op. 84 n. 8” di Sergei Prokofiev, composta durante gli anni della Seconda guerra mondiale con un taglio architettonico che riporta a modelli classici filtrati dal peculiare temperamento dell’autore.



Protagonista alla tastiera Giorgio Trione Bartoli, pianista nato a Trani, classe 1996, laurea in Pianoforte con menzione d’onore al Conservatorio Piccinni di Bari con Pasquale Iannone, perfezionamento all’Accademia Santa Cecilia di Roma con Benedetto Lupo, numerosi concorsi nazionali e internazionali al suo attivo come International 19th International Chopin International Piano Competition di Szafarnia (Polonia), Cleveland International Piano Competition 2015 e Concorso Busoni 2017, e una attività concertistica che lo vede esibirsi sui palcoscenici di tutta Europa, Usa, Messico e Kazakhstan.



Il concerto è realizzato con la collaborazione artistica di Paolo Scafarella.