“Giornata Nazionale degli Alberi”, a Castellana un concorso scolastico e la piantumazione di tre alberi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un concorso scolastico e la piantumazione di tre nuovi alberi per celebrare la ricorrenza della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita su tutto il territorio nazionale da una legge della Repubblica entrata in vigore dal 2013: il Comune di Castellana Grotte organizza e promuove, su proposta della vice presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati Patty L’Abbate, per venerdì 24 novembre 2023, il programma degli appuntamenti cittadini della Giornata Nazionale degli Alberi.

Si comincia alle ore 9 dalla Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte con i saluti del sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, della stessa Patty L’Abbate e di Don Giovanni Amodio, arciprete di Castellana Grotte. A seguire presentazione degli elaborati vincitori e cerimonia di premiazione del concorso “Noi come l’Albero”, proposto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città con lo scopo di sensibilizzare i giovani ai concetti di salvaguardia dell’ambiente, di contrasto ai cambiamenti climatici e di conoscenza e condivisione di buone pratiche ambientali.

Singoli studenti o gruppi di studenti, attraverso l’elaborazione di poesie, racconti brevi, filmati, dipinti e proposte di legge si stanno confrontando su cinque macrotemi: “La risorsa acqua, siccità”, “Il cambiamento climatico”, “La tutela del suolo”, “La biodiversità e gli insetti impollinatori”, “Come senti il tuo futuro”. Il termine di presentazione è fissato al 22 novembre 2023.

Alle ore 11 ci si sposterà in Villa Comunale Tacconi per la cerimonia di piantumazione di tre alberi di corbezzolo.

Le attività in programma per la Giornata Nazionale degli Alberi 2023 danno seguito ad altre iniziative organizzate e promosse dal Comune di Castellana Grotte nei mesi passati, volte a costruire un percorso di conoscenza e di sensibilizzazione delle tematiche ambientali.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.