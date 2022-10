XVII Giornata Regionale del Cane Guida, passeggiata e flash-mob per le vie del Centro di Bari

Il 16 ottobre si celebra la Giornata Nazionale del Cane Guida, ricorrenza istituita dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La giornata rappresenta l’evento annuale più rilevante con cui si intende portare all’attenzione di tutti il tema del diritto all’accesso dei cani guida in tutti luoghi e sui mezzi di trasporto pubblici. Ancora oggi infatti si registrano spiacevoli episodi di discriminazione, nonostante da quasi cinquant’anni la Legge 37/1974, integrata e modificata dalle Leggi 376/1988 e 60/2006, ha stabilito che la persona con disabilità visiva ha il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi sui mezzi di trasporto pubblico e in tutti gli esercizi aperti al pubblico.

Per l’occasione il Consiglio Regionale Pugliese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps ha organizzato per il giorno 15 ottobre 2022 una passeggiata/flash-mob per le vie del Centro di Bari. Di seguito il programma:

Ore 10:00: raduno dei partecipanti in Piazza Aldo Moro (intersezione Via Sparano)

Passeggiata per Via Sparano attraversando Piazza Umberto I e proseguendo lungo la strada, arrivo in Largo San Ferdinando, dove alla presenza delle Istituzioni si svolgerà un’attività con testimonianze per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e all’accoglienza del cane guida nei luoghi pubblici.

La mattinata proseguirà passeggiando per le stradine del borgo antico, si percorrerà la muraglia fino a giungere in Piazza Ferrarese luogo simbolo di incontro tra città vecchia e città nuova.