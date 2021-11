Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: gli eventi in programma a Locorotondo

Si celebrerà il prossimo 25 novembre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per tale occasione il Comune di Locorotondo, per tramite della consigliera delegata alle pari opportunità Mariangela Convertini, di concerto con l’assessorato alle Politiche Sociali, ha promosso una serie di iniziative culturali perché “è nostro dovere – ha sottolineato la consigliera Convertini– educare le nuove generazioni al rispetto di tutte le donne e di tutti gli uomini, e farlo per un intero mese significa non ridurre il tutto ad un solo giorno durante l’anno. La violenza contro le donne è una problematica ancora attuale, presente in tutti i contesti della nostra società, e per estirparla dalla radice è necessario saper essere capaci di seminare nuovi modelli di vita e di convivenza sociale”.

Per questa occasione, sono stati previsti i seguenti eventi.

12 novembre 2021 - Mi leggo con un libro. Ospite Sara Rattaro con "Splendi più che puoi", presso la biblioteca comunale: l’evento si svolgerà alle ore 19.30.

22 novembre 2021 - Presentazione del progetto “Piega Sospesa”. Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa presso la sala consiliare del Comune di Locorotondo, a cura del centro antiviolenza Andromeda e del Comune di Locorotondo, con l’obiettivo di offrire a donne che versano in condizioni di difficoltà e disagio, la possibilità di usufruire di una piega gratuita presso uno dei parrucchieri aderenti all’iniziativa.

26 novembre 2021 - Spettacolo “Oh Romeo, Romeo perchè sei stato tu Romeo?”. L'associazione culturale teatrale "Fuori Tempo" presenta “Riflesso-Rifletto 5” con la partecipazione degli studenti dell'Istituto Marconi-Oliva. L’evento si svolgerà presso l’auditorium comunale alle ore 20.30.

28 novembre 2021 – Inaugurazione del progetto “Letteralmente accanto... leggi e Libera!”. Verrà aperto il primo angolo del BookCrossing per la libera circolazione di testi dedicati al mondo femminile e alla parità di genere da prendere e/o mettere a disposizione di altri lettori. Il progetto in particolare vedrà l’installazione di 12 postazioni, una installazione al mese in un angolo diverso del territorio partendo dal centro di Locorotondo (Piazza Aldo Moro) fino a raggiungere le undici contrade, facendo scoprire la bellezza della lettura e diffondendo la cultura della parità di genere per contrastare la violenza sulle donne.