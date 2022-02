Al Museo Nazionale Archeologico di Altamura visite guidate in occasione del giorno del ricordo

Alcuni tra i più tragici episodi della storia del Novecento, l’Olocausto e le Foibe, riletti in chiave incrociata.

Dopo aver commemorato la Giornata della memoria, giovedì 10 febbraio il Museo Nazionale Archeologico di Altamura proverà ancora una volta ad annientare il silenzio con il rumore del ricordo, nell’intento di condannare un’altra macchina infarcita di odio razziale.

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito a livello nazionale per tirare i fili della memoria collettiva lungo la tragedia di tutte le vittime delle foibe, voragini naturali tipiche delle zone carsiche, l’associazione “Campo 65” effettuerà visite guidate all’allestimento realizzato nel Museo di Altamura lo scorso 27 gennaio, dal titolo “Campo 65 la memoria che resta: La storia dimenticata del Campo 65 Altamura- Gravina 1942-43”, opportunità per ricordare alcuni dolorosi eventi della storia recente e i loro tratti comuni. ?

Informazioni per il pubblico

Orario dell’evento: giovedì 10 febbraio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Costo del biglietto: € 3.00 biglietto intero; € 2.00 biglietto ridotto

Per informazioni Tel. +39 080/3146409

Email: drm-pug.museoaltamura@ beniculturali.it