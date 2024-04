"Giornata della Terra" per sensibilizzare i più giovani al rispetto dell'ambiente

Prezzo non disponibile

Il Municipio 4, in collaborazione con la Consulta delle Scuole e Coop Alleanza 3.0, promuove e organizza la Giornata della Terra, che vedrà protagoniste le scolaresche lunedì 22 aprile e martedì 30 aprile. L’iniziativa, in continuità con le attività promosse per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell'ambiente, al riuso dei materiali e alla raccolta differenziata, ha l’obiettivo di favorire la crescita dei giovani protagonisti nella consapevolezza che la Terra è affidata alle loro cure.

Grazie alla disponibilità di Coop Alleanza 3.0, gli alunni delle scuole primarie del Municipio 4 hanno ricevuto il libro operativo "La città che vorrei", opuscolo dedicato ai temi dell'educazione ambientale, della sostenibilità e della cittadinanza attiva, dal quale prende spunto l’organizzazione della Giornata della Terra. Nel corso dell’iniziativa, nei giardini delle scuole verranno allestiti degli “Happy points”, dove le scolaresche potranno svolgere diverse attività, come giocare, leggere, danzare, dipingere. Tutti gli allestimenti saranno realizzati tenendo sempre alta l'attenzione a riutilizzare i materiali, a rispettare l'ambiente e a differenziare correttamente i rifiuti. Alle giornate prenderanno parte alcuni referenti di Coop Alleanza 3.0 e la presidente del Municipio 4.