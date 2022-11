Diabete nei bambini,  in via Argiro l'appuntamento informativo organizzato da Agd

L'associazione Adg Bari/Bat/Taranto (Associazione Giovani con Diabete), attiva nell'assistenza a giovani e bambini con diabete, in occasione della Giornata mondiale del diabete, sarà presente in via Argiro (angolo via Abate Gimma), a Bari, nella mattinata di domenica, 13 novembre, per un'iniziativa di divulgazione e sensibilizzazione. Previsti momenti ludici per i più piccoli, con artisti di strada e gadget in dono.