Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, le attività per i piccoli nella Galleria Devanna di Bitonto

Il prossimo 9 ottobre appuntamento nella Galleria Devanna per condividere una giornata dedicata a tutta la famiglia!

In occasione della Giornata delle Famiglie al Museo un'attività da condividere con i più piccoli, in cui si esploreranno le creature fantastiche nelle opere della galleria, in un viaggio di emozioni e conoscenza di ciò che è diverso, e si costruirà una attraverso la guida di...un dado!

Quando: Domenica 9 ottobre alle ore 11:00

Materiale necessario: astuccio, foglio da disegno, creatività

Età: 6-10 anni

Costo: solo ticket d'ingresso, € 3 ordinario, € 2 ridotto, gratuità come da legge. Tra le varie gratuità, sotto i 18 anni il ticket è gratuito.

Prenotazione obbligatoria al numero 080 099708