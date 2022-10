Giornata internazionale della Geodiversità, i “Geoeventi” dedicati alla divulgazione scientifica

La Giornata internazionale della Geodiversità il prossimo 6 ottobre, la geologia a servizio delle opere del Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr)… sono questi i temi che l’Ordine regionale dei geologi (Org) della Puglia affronterà nella decima edizione della Settimana del Pianeta Terra – Il nostro futuro “L’Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una società più informata è una società più coinvolta”, successione di eventi che si svolgeranno dal 2 al 9 ottobre in tutta Italia e anche in Puglia. Otto giorni di manifestazioni dedicate alla divulgazione scientifica, i “Geoeventi”, voluti per far appassionare i giovani alla scienza, alle Geoscienze in particolare, e trasmettere l’entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica.

- 6 ottobre 2022: I Giornata internazionale della Geodiversità

La geologia a servizio delle opere del PNRR

