 “Musica degenerata”, l’Orchestra sinfonica metropolitana rende omaggio al Giorno della Memoria

Con una produzione dal titolo “Musica degenerata”, in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, l’Orchestra sinfonica metropolitana rende omaggio al Giorno della Memoria.

Giovedì 27 gennaio, alle ore 19.30, nella Chiesa Madonna della Pace a Molfetta, l’Orchestra metropolitana si esibirà in un concerto diretto per l’occasione dal giovane maestro, Cesare Della Sciucca (in foto), vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2017 nella sezione direzione d’orchestra.

“Musica degenerata”, che dà il titolo al concerto, è l'etichetta, spregiativa, con la quale il regime nazista indicava forme musicali considerate decadenti e la produzione artistica di compositori ebrei.

Il programma di questa nuova produzione prevede l’esecuzione di brani di autori ebrei quali Felix Mendelssohn (Sinfonia n.1, op.11), Leone Sinigaglia, compositore italiano morto nei campi di concentramento (Regenlied Versione per orchestra di Vincenzo Anselmi su commissione dell’Ico di Bari) e George Gershwin (Gershwin’s Tale, con l’elaborazione di Vittorio Pasquale su Commissione dell’Ico di Bari).

Un omaggio non solo alla musica in senso assoluto, ma anche a tutto quel repertorio che, se la storia fosse andata in altra direzione, oggi non potremmo ascoltare.

In apertura la Sinfonia da “Pénélope”, tragedie lyrique di Niccolò Piccinni, revisionata dalla Ico, simbolo della tradizione musicale pugliese e cifra stilistica di tutta la programmazione 2022 dell’Orchestra metropolitana.

Il concerto sarà replicato venerdì 28 gennaio, alle ore 20.45, nella Cattedrale di Bari e sabato 29 gennaio, alle ore 19.00, nel Teatro Comunale di Ruvo di Puglia.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti consentiti dalla normativa anti Covid 19. L’accesso ai concerti è consentito solo con super green pass e mascherina Ffp2.