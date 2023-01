Memoria e ricordo, le iniziative a Ruvo di Puglia

L'Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia promuove e realizza anche per l'anno 2023 una serie di azioni in occasione della Giornata Internazionale della Memoria del 27 gennaio e della Giornata del Ricordo del 10 febbraio, mettendo insieme le tante progettualità delle scuole e un ciclo di conferenze cittadine al Museo del Libro.

Lunedì 30 gennaio alle ore 18.30 nella Sala Conferenze del Museo del Libro a Palazzo Caputi, in Via Alcide de Gasperi 26 a Ruvo di Puglia, l’Assessorato alla Cultura organizza una conferenza storica dal titolo:

“Percorsi della memoria in Terra di Bari - storie, luoghi e accoglienza”, a partire del volume ‘Luoghi della memoria in Puglia antifascismo, resistenza, accoglienza’.

Ne parleranno la direttrice di IPSAIC Anna Gervasio e il Ricercatore di IPSAIC Raffaele Pellegrino.

Interverranno Vincenzo Colaprice Dottorando UNIBA e Luigi Tagliente, attore della Compagnia La luna nel letto. Introduce Monica Filograno, Assessora alla Cultura Comune Ruvo di Puglia.

La conferenza sarà anche l’occasione per un aggiornamento pubblico sulla ricerca storica condotta dal dottor Colaprice sui cittadini ruvesi che hanno attraversato gli eventi del secondo conflitto mondiale e che sono state vittime della deportazione. Dopo il lavoro su Giovanni Marinelli e Michele Rossini presentato lo scorso anno, lo studioso ricostruirà la vicenda di Salvatore Di Palo, nativo di Ruvo di Puglia, arrestato e deportato nel 1943 nel campo di concentramento di Dachau e trasferito a oltre trecento chilometri di distanza presso il campo di concentramento di Buchenwald, dove morì il 24 agosto 1944.

Alla memoria di questo concittadino ruvese si vuole dedicare una terza pietra di inciampo in piazza Matteotti, accanto a quelle già realizzate e apposte in occasione del 25 aprile 22 dall'Amministrazione Comunale.

La giornata del 30 gennaio sarà aperta alle 9.30, sempre nella Sala Conferenze di Palazzo Caputi, da una lezione aperta dell'avvocato Josè Mottola sul tema

“Leggi razziali – concetti e disposizioni nell’Italia del 1938”.

Alla lezione, introdotta dalla direttrice della Biblioteca dott.ssa Teresa De Francesco, parteciperà un gruppo di classi V dell'ITET Tannoia.

La partecipazione ai due eventi è libera, limitatamente ai posti disponibili

L’Assessorato alle Politiche di Comunità sta lavorando alla definizione di una conferenza cittadina per il Giorno del Ricordo del 10 febbraio in collaborazione con le classi della Scuola Secondaria di I grado che hanno letto il libro La bambina con la valigia e che nelle scorse settimane hanno incontro a distanza la protagonista Egea Haffner e l'autrice Gigliola Alvisi. L'Assessorato ha inoltre, come di consueto, raccolto e patrocinato le iniziative organizzate direttamente dalle scuole in un elenco che diventa di anno in anno sempre più ricco a testimonianza dell’intenso lavoro fatto nelle classi e dell’attenzione crescente per questo tema.

PROGRAMMA

L'Istituto CIOFS presenterà durante un'assemblea la mattina del 27 gennaio un cortometraggio realizzato dagli studenti a partire dalla lettura di brani selezionati con i docenti.

L'ITET Tannoia sta partecipando in questi giorni all'iniziativa regionale Treno della Memoria dal 21 al 29 gennaio con le classi IV e V e ha in programma anche la visione di film a tema nell'ambito del progetto Schermi in classe e la creazione di un Albo dei Giusti a cura del Comitato Studentesco.

Il Liceo Tedone ospiterà il 2 febbraio presso l'Auditorium lo spettacolo Yossel Rakovel si rivolge a Dio, monologo teatrale di e con Cosimo D. Damiato, canzoni dal vivo di Erica Mou, oltre ad altre iniziative didattiche in corso.

Il ICD Bovio realizzerà il pomeriggio del 27 gennaio un evento con le classi V C e D dal titolo Oltre il filo ….la speranza.

Il IICD Bosco seguirà la mattina del 27 una lezione da remoto con Paolo Mirti, autore del testo Il campione e la bambina sull'esperienza di Gino Bartali e il 30 e 31 ospiterà la dott.ssa Zeligowskj per il reading di Fuga dalla paura.

La Scuola Sec. I grado Cotugno Carducci Giovanni XXII ha programmato per tutte le classi un laboratorio storico/documentario “Dalle leggi antiebraiche alla Shoah”, con il supporto del prof. Michele Lotito che, nella mattina del 28, curerà l’attività con i ragazzi della classe 3F che guideranno poi alla visita le classi dell’Istituto. Il 27 Gennaio 2023 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 le classi 3C – 3D- 3E – 3AS – 3DS, incontreranno Franco Bruno Vitolo, autore del testo Cioccolato ad Auschwitz, Cronaca di un viaggio della memoria tra passato e presente.

Nel Nuovo Teatro Comunale la mattina del 30 gennaio alcune classi delle varie scuole ruvesi parteciperanno alla replica mattutina dello spettacolo Hitler nelle vite degli altri, a cura della Compagnia La luna nel letto.