Giornata della memoria, appuntamenti in teatro a Bari e Putignano

Per la Giornata della Memoria, nel circuito del Teatro Pubblico Pugliese si segnala:

A Bari, Teatro Piccinni, alle 11.00, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bari - Assessorato alle Culture in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, edizione speciale de La palestra, conferenza-spettacolo con la direzione artistica di Francesco Asselta.

La palestra è un’attività di formazione del pubblico rivolta ai giovani e a tutta la cittadinanza, un format di audience development (sviluppo del pubblico) declinato in veste di conferenza-spettacolo sui temi della stagione teatrale.

All’appuntamento parteciperanno 400 studenti delle scuole superiori di Bari, con la possibilità di accesso libero per il pubblico con biglietto da ritirare direttamente al botteghino del teatro fino ad esaurimento posti.

La giornata si aprirà con i saluti dell’assessora alle Culture Ines Pierucci e proseguirà con gli interventi di Francesco Signorelli, direttore di Neurochirurgia del Policlinico di Bari, di Matteo Nucci, scrittore, con le letture di Stella Addario e Flavio Albanese, curate da Marinella Anaclerio, e con gli interventi musicali di Mirko Signorile al pianoforte.

https://www. teatropubblicopugliese.it/ comuni-rassegne/giornata- della-memoria/

A Taranto/Teatro Fusco per la stagione del Comune di Taranto (alle 10.30 per le scuole e alle 21)

il progetto di Antonella Carone, Tony Marzolla, Loris Leoci con la drammaturgia di Damiano Nirchio Tanto vale divertirsi.

https://www. teatropubblicopugliese.it/ comuni-rassegne/tanto-vale- divertirsi-6/

In “Tanto vale divertirsi” Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci proseguono il lavoro di recupero e di esplorazione dei meccanismi della risata cominciato già con il precedente “Alla moda del Varietà”, ma questa volta si spingono oltre, muovendosi su un terreno delicatissimo, cercando di “conciliare l’inconciliabile, il divertimento e il lutto”.

Lo fanno muovendosi in una scena elegante ed essenziale che rappresenta un teatro rovesciato dove il sipario (drammaturgico) è il fondale e da quel “fondo” incombe l’arrivo di uno strano “pubblico”, descritto come una creatura inafferrabile, mostruosa, astratta. E, in attesa che questo arrivi, per non soccombere all’horror vacui, i tre personaggi ripasseranno alcune scene di un “Amleto” in chiave comica che di lì a poco andranno a rappresentare, in un progredire che da “semplice” distopia si rivelerà in tutta la sua crudele storicità, mentre al riso spetterà il compito di “rovesciare la scansione del lutto”.

A Putignano, Teatro Comunale Giovanni Laterza (matinèe e serale, alle 9.30 /11.00/21.00): Dino Parrotta, Jasenovac – Omelia di un silenzio. Un uomo rivive attraverso vari personaggi un percorso tra le testimonianze delle vittime e le dichiarazioni dei carnefici di Jasenovac (denominata anche la Auschwitz dei Balcani), campo di sterminio di ebrei, ortodossi, serbi, zingari in Jugoslavia tra il 1941 e il 1945. Nel campo hanno perso la vita circa 74.000 bambini di età compresa fra zero e 15 anni.

https://www. teatropubblicopugliese.it/ rassegna/putignano-stagione- teatrale-2023-24/