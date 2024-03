“Water for Peace”, una Giornata di studio a Gravina in Puglia e per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua

“Water for Peace” ovvero Acqua per la Pace. È questo il nome dell’iniziativa che si svolgerà nella mattinata di domani 22 marzo a Gravina nell’ambito del Programma H2O Heritage, Habitat, Orienteering.

Una passeggiata patrimoniale per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua, con attività di orientamento formativo lungo il costone della Gravina e alla scoperta dell’acquedotto Madonna della Stella.

Protagonisti dell’iniziativa saranno gli studenti delle classi 3^B, 3^E , 4^C e 4^D indirizzi scientifico e OSA del Liceo “Leonardo Da Vinci” di Bisceglie.

L’evento è organizzato dallo stesso Liceo, in collaborazione con il Comune di Gravina e il Club per l’UNESCO di Bisceglie la cui Presidente Pina Catino, promuove da sempre la celebrazione delle Giornate Mondiali ONU e UNESCO.

Gli studenti durante la passeggiata patrimoniale visiteranno la Necropoli di Padre Eterno e la Condotta Sant’Angelo Madonna della Stella che insieme alla Riserva naturale di San Giuliano a Matera, costituiscono una grande opportunità per conoscere i processi evolutivi del nostro territorio e far comprendere, agli studenti, l’importanza delle Scienze della Terra per l’intero Pianeta. Il percorso ricalcherà in parte il tracciato del “Cammino materano – Via Peuceta”.

Ad accogliere gli studenti per porgere il saluto dell’Amministrazione Comunale ci saranno Il Sindaco Fedele Lagreca e il Consigliere delegato alla Tutela e Valorizzazione dell’Habitat rupestre, Ignazio Lovero.

Una iniziativa realizzata anche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e con la SIGEA-APS (Società Italiana di Geologia Ambientale).

Faranno da guide lungo il percorso gravinese il Prof. Marcello Tropeano dell’Università di Bari e il geologo Massimiliano Marroccoli della SIGEA-APS.