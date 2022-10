Giornata mondiale della vista, dibattito online

Prezzo non disponibile

Il secondo giovedì di ottobre, da diciotto anni, in tutto il mondo si celebra la Giornata della Vista, che gode dell’Alto patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana. Una ricorrenza istituita per richiamare l'attenzione di istituzioni, cittadinanza, autorità politiche e amministrative sull'importanza della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita.

La giornata è promossa dall'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità - IAPB Italia Onlus con la collaborazione e il coordinamento, sulle principali piazze d'Italia, delle Sezioni Territoriali e dei consigli regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Il Consiglio Regionale Pugliese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps per celebrare questa giornata ha organizzato una conferenza online che sarà svolta su Zoom e vedrà la presenza del dott. Vincenzo Lorusso, medico oculista, responsabile-coordinatore del Centro Ipovisione e Riabilitazione Visiva. presso la Clinica Oculistica del Policlinico di Bari, Presidente

dell’A.P.A.M. (Associazione Pazienti Affetti da Maculopatia) e del Presidente Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale della Puglia Paolo Lacorte. Il dibattito, che verrà trasmesso in diretta su Radio Mia, che trasmette localmente in FM, ma che è possibile ascoltare anche sul WEB all’indirizzo, https://www.radiomia.net/ si svolgerà giovedì 13 ottobre 2022 a partire dalle ore 17,00. L’evento sarà moderato dal giornalista - editorialista Mimmo Loperfido. Grazie alla collaborazione attiva dei volontari si distribuirà materiale informativo presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e a tutti coloro che si recheranno presso la sede regionale dell’Unione.