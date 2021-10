Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia: alla scoperta del paese azzurro di Casamassima e del suo territorio

In occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia, DOMENICA 10 OTTOBRE, il Comune di Casamassima con la Pro Loco Casamassima, organizza ITINERARI TURISTICI ALLA SCOPERTA DEL PAESE AZZURRO DI CASAMASSIMA E DEL SUO TERRITORIO Un itinerario turistico in bici dedicato alla scoperta delle bellezze architettoniche, naturalistiche, artistiche e storiche del territorio di Casamassima e alla promozione dei prodotti enogastronomici tipici locali, dal borgo alla campagna, su prenotazione. PROGRAMMA - Ore 8.30 - ritrovo al Borgo Antico in Via Ninna (sosta biciclette) Ore 9.00 - tour nel Paese Azzurro Ore 11,30 - partenza e ciclo passeggiata , via Gioia Vecchia verso Masseria delle Monache Ore 12.00 -16,00 - degustazione e promozione prodotti tipici del territorio presso la Masseria. Rientro E' POSSIBILE EFFETTUARE PRENOTAZIONE DIRETTAMENTE ON-LINE CLICCANDO SU QUESTO LINK: https://www.prolococasamassima.it/eventi/borgi-autentici-10-10-2021 EVENTO GRATUITO - Info e Prenotazioni prolococasamassima@gmail.com 080 671002 - 335 8383939 -

