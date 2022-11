Torna la Giornata della Colletta Alimentare

L’iniziativa storica del Banco Alimentare vedrà anche quest’anno la raccolta di prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili.

Tutto sarà consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito, con le consuete modalità, alle circa 8mila strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 persone.

Negli ultimi 5 anni, con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sono state raccolte 41.628 tonnellate di cibo equivalenti a 83.256.082 di pasti per persone bisognose.

Partecipa alla colletta, iscriviti al seguente link: https://colletta22. bancoalimentare.it