Musei castelli e parchi archeologici omaggiano il paesaggio: le iniziative in programma a Bari e provincia

Paesaggi marini e archeologici in bella mostra, per promuovere le “meraviglie della natura”, sensibilizzando cittadini e istituzioni sulla salvaguardia del territorio.

Torna martedì 14 marzo la Giornata Nazionale del Paesaggio, l’appuntamento annuale istituito nel 2017 dal Ministero della Cultura, con un ricco cartellone di eventi presso Castelli, Musei e Parchi archeologici afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia.

Nella cappella del Castello svevo di Bari le associazioni culturali “La Corte. Fotografia e ricerca” e il “Centro Ricerche per la Fotografia Contemporanea” martedì 14 marzo alle ore 17.00 inaugureranno una mostra fotografica sul paesaggio pugliese dal titolo “Mare nostrum”, fruibile fino al 28 marzo. Saranno esposte le opere di Angela Cioce, Stefano Di Marco, Giuseppe Di Palma, Giuseppe Pavone e Michele Roberto.

Presso il Museo Archeologico Nazionale “G. Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia, alle ore 11.00, si terrà un’escursione sull’Acropoli con vista sul mare, per raccontare l’antico legame tra la città e il mare, un percorso emozionale prima ancora che storico-archeologico riportato nel nuovo allestimento, che riserva particolare attenzione all’archeologia subacquea.

Il Museo Nazionale Archeologico di Altamura nella mattinata di martedì 14 marzo omaggerà i visitatori con la riproduzione di video e documentari sul “paesaggio preistorico”; la dolina carsica, le orme dei dinosauri, e le grotte di Lamalunga saranno alcuni dei protagonisti dei filmati.

Numerose le iniziative in programma anche nei luoghi della cultura non statali. Per consultare il programma completo di tutti i musei aderenti, visitare la pagina del Ministero della Cultura al seguente indirizzo https://cultura.gov.it/evento/ giornatanazionaledelpaesaggio2 023