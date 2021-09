A Largo 2 Giugno la Giornata nazionale del veicolo d’epoca promossa dall’Old Cars Club

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 26 settembre, a partire dalle ore 8.30, presso l’ingresso del parco di largo 2 Giugno in viale Einaudi, torna per il secondo anno consecutivo la Giornata nazionale del Veicolo d’epoca, la manifestazione organizzata da Old Cars Club (federato ASI, Automotoclub Storico Italiano) e patrocinata dalla Regione Puglia, dal Municipio II, dalla Fondazione Nikolaos e dalla Codacons Puglia.

L’esposizione dei veicoli storici a due e quattro ruote, giunta alla sua quarta edizione, si svolge nelle più importanti città italiane con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio tecnico e culturale del motorismo storico italiano, unico al mondo. A Bari per l’occasione saranno esposte più di 60 auto d'epoca e 20 motociclette, di serie e da competizione.

Il programma prevede la premiazione delle cinque auto e delle cinque motociclette più rappresentative presenti alla manifestazione, che si distinguono per bellezza, stato di conservazione, anzianità e altre caratteristiche.

L’accesso all’evento è libero, con obbligo del green pass.