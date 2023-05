Giornata oasi WWF 2023 a Gioia del colle

Il 21 maggio il WWF apre gratuitamente al pubblico le sue Oasi, mostrando concretamente che difendere la natura del nostro paese è possibile e rappresenta una ricchezza che appartiene a tutti gli italiani in termini di qualità della vita, benessere, salute.Quest'anno la nostra associazione , partecipa alla settimana pugliese della BIODIVERSITA'.



Anche l'OASI WWF di Bosco Romanazzi a Gioia del Colle sarà aperta ai visitatori.L'appuntamento è per domenica 21 maggio, a partire dalle ore 10.00 presso il parcheggio della chiesetta dell'Annunziata in località Monte Rotondo



Saranno effettuate visite guidate nelle attività della giornata. organizzate in due fasce orarie



1) ore 10.00



2) ore 16.30







le guide WWF accompagneranno gli ospiti all’interno dell'ecomuseo ed in passeggiate lungo i sentieri del bosco alla scoperta della flora e della fauna locale.





Le visite guidate sono totalmente gratuite .Durante l'evento sarà possibile richiedere informazioni sull'associazione ed iscriversi a WWF ITALIA.Gradita la donazione a piacere a fine visita.



Necessaria la prenotazione scrivendo a: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com



indicando, numero di partecipanti, una referenza telefonica e fascia oraria desiderata





Come raggiungere l’OASI WWF di Bosco Romanazzi



Dalla strada statale 100 (Direzione Bari o Taranto)



Imboccare l’uscita Gioia del Colle Est, immettersi sulla provinciale 106 in direzione Putignano, dopo 3Km circa svoltare a destra in direzione Chiesa Dell’Annunziata.







Da Putignano



Percorrere la provinciale 106 in direzione Gioia del Colle, dopo 12Km circa svoltare a sinistra in direzione Chiesa Dell’Annunziata.







Coordinate GPS: 40°49'54.8"N 16°58'48.3"E



Vi aspettiamo in tanti



I VOLONTARI WWF