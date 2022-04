''Clean up Parco Punta Perotti'', pulizia del parco, attività sportive per grandi e piccini, musica e spettacolo

Sabato 23 aprile Retake Bari e GTS SPA, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, organizzano un evento collettivo al Parco Punta Perotti.

PROGRAMMA

- Ore 10:00 - REGISTRAZIONE - Presso lo stand di Retake sarà possibile registrarsi per ricevere il kit per la pulizia e dei regali SPECIALI!

- Ore 10:15 CLEAN UP

PULIZIA DEL PARCO - Mentre i più grandi si dedicheranno alla raccolta dei rifiuti i più piccoli con il supporto degli Scout parteciperanno ad una caccia al tesoro.

- Ore 11:30 INIZIO ATTIVITÀ SPORTIVE - A fine clean up sono previste molte attività, tra cui: Attività Fitness, Yoga e giochi per i più piccoli a cura di Roberta Ferrante - Osteofit - Lezioni di basket a cura di Nadja Pavlovic – Angiulli

- Ore 11:30 PLASTIC QUIZ TEATRALE con Saba Salvemini e Annika Strøhm a cura di Areté Ensemble

"UN MONDO DI PLASTICA" - Creazione collettiva con Simona Polizzi e Barbara Verri a cura di SEMI APS/Il posto delle fragole.

- Ore 12:00 pranzo\spuntino con Genuaet

Prenota il tuo pranzo on line e presso lo stand ed attendi la consegna in loco.

GENUEAT propone piatti sani e bilanciati rivisitati in chiave gustosa, adatti anche ai palati più difficili! La soluzione per chi vuole mangiare bene ma non ha tempo o voglia di mettersi ai fornelli!

Le prenotazioni avverranno in 3 fasce orarie:

11:30/12:30 - 12:30/13:30 - 13:30/14:30

Ancora più bello di pulire, sarebbe non sporcare. Invita i tuoi amici e condividi questo evento.

É gradita la registrazione all'evento su Eventbrite.