Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: gli appuntamenti a Monopoli e Mola di Bari per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, la Città metropolitana di Bari, con la Consigliera di Parità Stella Sanseverino, ha promosso una serie di appuntamenti per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo fenomeno drammatico, in crescita costante.

Sabato 27 novembre, alle ore 20.00, presso il Convento di San Francesco da Paola a Monopoli si terrà il concerto dell’Orchestra “Red Shoes Women”, diretto dal maestro Dominga Damato, composta da circa 30 orchestrali, professioniste e studentesse dei licei musicali pugliesi, che suonano indossando calzature di color rosso. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulla lotta alla violenza a danno delle donne, attraverso il linguaggio universale esistente: la musica.

Domenica 28 novembre, a partire dalle ore 16.30 e fino alle 20.00, presso il Teatro Van Westerhout a Mola Di Bari si terrà un pomeriggio di arte, poesia e musica che culminerà con lo spettacolo teatrale “Ni una mas” a cura di Antonella Carone e Miriam Lorusso liberamente tratto da testi di Serena Dandini, Franca Rame e Stefano Bartezzaghi e con gli interventi musicali a cura di Miriam Lorusso.