Tornano le Giornate Europee dell’Archeologia con viaggi nel tempo nei musei e Castelli di Bari e provincia

Un viaggio sulle tracce delle origini per rendere eterna la memoria, lungo il quale affascinanti percorsi archeologici dialogheranno con il pubblico.

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno tornano le Giornate dell’Archeologia, una tre giorni in cui il filo conduttore del passato legherà Castelli, Musei e Parchi, ricchi di testimonianze archeologiche.

·Nel Castello di Bari, alle ore 15 di domani, 16 giugno, apre al pubblico il nuovo allestimento “Prima del Castello”: le tracce della Bari bizantina di cui restano sorprendenti vestigia nei sotterranei del Monumento “riemergeranno” grazie a questo nuovo percorso permanente di fruizione e valorizzazione delle aree archeologiche, composto da un tour virtuale immersivo su un capitolo poco conosciuto della storia di Bari bizantina e un videomapping tra gli antichi resti.

Cogliendo l’occasione per celebrare le GEA, sabato 17 e domenica 18 giugno il personale del Castello accompagnerà il pubblico in visite guidate inedite alla scoperta delle aree archeologiche.

·Presso il Museo Nazionale Archeologico di Altamura, venerdì 16 e sabato 17 alle ore 10.30, il personale del Museo accompagnerà i visitatori alla scoperta di un luogo d’arte che gronda di storia.

Domenica 18 giugno al primo piano del Museo sarà proiettato il video dedicato alla mostra “Antichi Popoli di Puglia. L’archeologia racconta”, tutt’ora in corso al Castello Svevo di Bari e che espone, tra gli altri, lo straordinario corredo della Tomba cosiddetta dell’Agip, proveniente proprio da Altamura. Scoperta nel 1974, la tomba è caratterizzata da una cospicua quantità di oggetti, tra cui numerosi vasi a figure rosse, seguiti da un nucleo cospicuo di vasi argentati e da numerose statuine fittili raffiguranti Nike, Afrodite e Eros.

·Visite guidate nel Parco Archeologico di Monte Sannace: venerdì visite sullo scavo dell'Università di Bari, diretto dalla prof.ssa D. Nuzzo, per conoscere i rinvenimenti più recenti. Due turni: ore 10.00 e 11.00.

Sabato partire dalle 17.00 si terrà “Conferenze brevi. I nuovi scavi raccontati in 40' ": la prof.ssa P. Palmentola e la prof.ssa D. Nuzzo racconteranno le ultime interessanti scoperte effettuate negli scavi in corso. In via straordinaria sarà possibile visitare il deposito archeologico presente nel Parco, attraverso visite guidate a piccoli gruppi.

Domenica: visite guidate alla scoperta del sito peucezio, condotte da archeologi specializzati. Due turni: ore 9:30 e ore 11:30.

·Visite guidate a cura del personale nel Museo e Parco Archeologico di Egnazia: venerdì, sabato e domenica ore 10.00.

·Visite guidate a cura del personale nel Museo e Castello di Gioia del Colle: venerdì e sabato alle ore 11.00, domenica alle ore 17.30.

Sono numerose le iniziative proposte dai musei di Puglia, statali e non. Per ogni dettaglio è possibile consultare la pagina web dedicata: https://cultura.gov.it/evento/ gea2023