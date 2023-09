Giornate Europee del Patrimonio: visite guidate, iniziative e aperture serali a Bari e provincia

Prezzo non disponibile

Dal 23/09/2023 al 24/09/2023

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, musei, castelli e parchi archeologici pugliesi offriranno al pubblico un ampio mosaico di espressioni artistiche e creative, per celebrare il "Patrimonio InVita" tema delle Gep 2023: un viaggio alla scoperta del sistema di valori, conoscenze e pratiche eredità delle generazioni precedenti, lascito per quelle future.

Per celebrare le #GEP2023 i luoghi della cultura statali apriranno straordinariamente al pubblico di sera sabato 23 settembre, con biglietto di ingresso al costo simbolico di 1 euro + 1 euro per il patrimonio danneggiato nell'alluvione dell'Emilia Romagna.

Convegni, visite accompagnate e nuovi percorsi nei musei statali verranno offerti al pubblico durante le giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, con biglietto di ingresso al costo ordinario.

E ancora tantissime saranno le iniziative e gli eventi organizzati dai musei non statali e dalle realtà culturali del territorio pugliese.

Per l'elenco completo e maggiori dettagli:

cultura.gov.it/evento/gep2023eventidiurni

cultura.gov.it/evento/gep2023aperturaserale