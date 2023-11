Due giornate di orientamento per i cittadini dell’ambito di Bari e provincia con Fondazione ITS Logistica

Prezzo non disponibile

Il 23 e 30 novembre si svolgeranno due giornate di orientamento organizzate da Fondazione ITS Logistica Puglia in collaborazione con l’Agenzia regionale Politiche attive del lavoro Arpal Puglia - Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambito di Bari.

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), offrono un percorso biennale di studi post diploma di alta specializzazione tecnica.

L’ITS Logistica Puglia che fa parte del Sistema ITS Puglia, è un’academy di specializzazione nell’area della mobilità sostenibile (gestione infomobilità e infrastrutture logistiche), promossa dal MIUR e dalla Regione Puglia che raggruppa enti locali, università, imprese, scuole ed enti di formazione; forma tecnici specializzati e rilascia il diploma tecnico superiore.

Durante le due giornate di orientamento saranno presentati ai partecipanti i corsi di formazione per il biennio 2023/2025. Gli interessati potranno approfondire e valutare l’offerta formativa con il supporto degli operatori di Fondazione ITS Logistica Puglia e Arpal Puglia.

Per informazioni sull’evento del 23 Novembre (Bari) è possibile contattare:

Centro per l’Impiego di Bari 2 al numero 080.5407656 o all’indirizzo email cpi.bari2@arpal.regione. puglia.it

Centro per l’Impiego di Modugno al numero 080.5408208 o all’indirizzo email cpi.modugno@regione.puglia.it

Centro per l’Impiego di Bari al numero 080.5408274 o all’indirizzo email cpi.bari@regione.puglia.it

Per informazioni sull’evento del 30 Novembre (Altamura) è possibile contattare:

Centro per l’impiego di Altamura al numero 080.5408296 o all’indirizzo email cpi.altamura@regione.puglia.it