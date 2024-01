'I giorni dello Swing', spettacolo musicale al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti

Decimo appuntamento della rassegna musicale promossa da AncheCinema e dal Comune di Acquaviva delle Fonti, inserita nella stagione 2023/2024 del Teatro Luciani.

“I GIORNI DELLO SWING” è uno spettacolo musicale che ripercorre la storia dei protagonisti dello swing italiano da Buscaglione ad Arigliano, Natalino Otto, Renato Carosone e tanti altri.

La storia si snoda a cavallo delle due guerre, in un’Italia in cui le canzoni di Natalino Otto, del Trio Lescano e Gorni Kramer erano considerate troppo simili a quella “barbara antimusica negra” come il regime fascista definiva lo swing.

È una storia di resistenza in cui, alla fine, prevarrà l’amore per il jazz e la libertà che farà fiorire autentiche leggende come Fred Buscaglione, Nicola Arigliano, Renato Carosone e Lelio Luttazzi.

Lo spettacolo/reading-musicale ha una durata di circa 90 minuti e si snoda attraverso le suggestioni letterarie tratte dal libro “I giorni di Fred” di Leo Chiosso amico e paroliere di Fred Buscaglione, con arrangiamenti originali, cantati ed eseguiti dal vivo da: Alfredo De Giovanni (voce, narratore), Floriana Ferrante (voce), Domenico Lopez (chitarra), Marco Boccia (contrabbasso), Antonio Ninni (batteria)

Biglietti online qui: bit.ly/IGIORNI

biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro Luciani.

Il botteghino del Teatro Luciani è aperto dalle ore 16.00 nei giorni in cui è programmato un evento.

INFO SMS/WhatsApp 329 64 99 552