Giovani concertisti a Modugno

Domenica 25 febbraio, alle ore 19,00, nella Sala Concerti di Palazzo Cesena, nel centro storico di Modugno, si apre la rassegna per giovani concertisti “Rocco Caporusso”, organizzata dall'Associazione Seven Arts di Bari in collaborazione con l'Associazione Musicale “Rocco Caporusso” e con il patrocinio del Conservatorio N. Piccinni.

Si tratta di un ciclo di concerti che vedranno esibirsi, nell'elegante cornice della Sala Concerti di Palazzo Cesena, nel centro storico di Modugno, alcune tra le eccellenze del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, e giovani talenti provenienti da altre prestigiose istituzioni ed accademie italiane ed europee.



Il concerto del 25 febbraio propone il duo formato dal soprano Viria Vitarocca Cavallino e dal pianista Fabio Sebastiano, entrambi eccellenze del Conservatorio Piccinni, che offriranno un programma di grande fascino con le più belle arie d'opera e da camera. A seguire si esibirà il giovane pianista bergamasco, Josef Mossali, già vincitore, tra gli altri, del Premio delle Arti 2022.