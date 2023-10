Domani, 3 ottobre presso il Vivaio Digitale a Gravina in Puglia il cammino verso l'autoimprenditorialità con l’incontro "Giovani e Futuro"



Domani, martedì 3 ottobre, alle ore 11, nel Vivaio Digitale, Sede MacNil, di Gravina in Puglia, si terrà l’incontro dal titolo “Giovani e Futuro: un Percorso di Avvicinamento all'Autoimprenditorialità”, promosso nell’ambito del progetto AgriCultura,finanziato con i fondi del Pon Legalità FESR FSE 2014 – 2020, che vede come capofila la Città Metropolitana di Bari e come partner il Teatro Pubblico Pugliese e il Ciheam Bari.



Si parlerà di sviluppo delle competenze imprenditoriali fondamentali e di come, queste, trasformano idee in realtà imprenditoriali tangibili. Un'opportunità per esplorare il mondo dell'autoimprenditorialità attraverso storie di successo e relatori di spicco nel campo.



Ne discutono, Mario Laddaga (CEO & Co-Founder INOXLM srl), Damiano Guarini (Agronomo), Mariarita Costanza (CEO e CoFounder presso Everywhere SB srl, Vice Presidente Confindustria Bari per Innovazione e Startup), Claudia Lerro (Mentor del progetto AgriCultura), insieme ai partner del progetto: Francesco Notarangelo (CIHEAM), Lino Manosperta (Teatro Pubblico Pugliese) e Antonio Stragapede (Città Metropolitana di Bari).



La conduzione dell'evento sarà affidata al Dott. Flavio Roberto Albano.



L’obiettivo dell’evento è quello di creare consapevolezza nei giovani, per avvicinarli alle opportunità presenti sul territorio, trasformandole in prospettive di autoimprenditorialità future.