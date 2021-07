Ondanomala: Estati d’animo Estati di solidarietà. I Giovani Fratres Bari a caccia di donatori di sangue

Domenica 4 Luglio 2021, in occasione di “Ondanomala: Estati d’animo Estati di solidarietà“, i Giovani Fratres Bari saranno dalle 9:00 alle 18:00 sulla spiaggia di Pane e Pomodoro per trovare donatori di sangue, specialmente in un periodo come quello estivo che richiede maggiori donazioni.

Ondanomala si svolge contemporaneamente in tutta la Puglia, in quattro spiagge della provincia di Lecce, Taranto, Bari e Foggia. I giovani volontari della Fratres invaderanno i bagnasciuga con gadget coloratissimi e daranno informazioni sulla donazione di sangue e organi.

I volontari durante la manifestazione adotteranno tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio.

Per maggiori informazioni sull’evento Ondanomala scrivere sulla pagina facebook dei Giovani Fratres Puglia indicando la provincia di riferimento.