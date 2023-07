Giovanni Vernia in "Vernia o non Vernia" sul sagrato della Madonna del Pozzo a Capurso

“Mentre i miei amichetti andavano in Inghilterra in estate a imparare l’inglese, io andavo a imparare il barese a Gioia del College. Quando tornavo a scuola i miei amichetti dicevano: ‘Hello Giovanni, how are you? E io ‘C’ s’ disc all’Ingliterr?’”

È uno degli sketch che strappano più di una risata sul profilo Instagram di Giovanni Vernia, genovese di nascita, ma pugliese di origini. Il comico lanciato da Zelig sarà a Capurso il 19 luglio (sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo – ore 21.00) con il suo “Vernia o non Vernia”, spettacolo ispirato al dilemma shakespeariano “Essere o non essere”, inserito nella terza edizione della rassegna “La Puglia che ride”, a cura dell’associazione Promolab716

E lo spettacolo a Capurso promette al pubblico pugliese di ogni età di trascorrere una serata piacevole e divertente. Con “Vernia o non Vernia” l’attore racconta da dove nasce la sua follia comica: un demone interiore che gli appare da bambino stimolato dalla Genova in cui è cresciuto e dagli stravaganti parenti pugliesi e siciliani. Uno spettacolo di leggera intelligenza dove la storia personale dell’artista si sovrappone a un divertente e acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni.

“Vernia o non Vernia” è uno spettacolo scritto da Giovanni Vernia e Paolo Uzzi, con la collaborazione di Pablo Solari. La regia è di Giampiero Solari e Paola Galassi. RDS 100% Grandi Successi è radio partner dello spettacolo.

Giovanni Vernia, famoso per i tormentoni presi dalla vita reale e per le tante caricature con cui ha conquistato tv e web, è stato protagonista di un vero exploit televisivo con il personaggio del discotecaro stralunato Jonny Groove che nel 2010 da Zelig conquistò l’Italia portandolo a essere l’unico ospite comico del 60° Festival di Sanremo.

Info:

Per biglietti e modalità di ingresso chiamare il +39 3883062048 o inviare una mail a promolab716@gmail.com

Prezzi biglietti – Posti numerati a scelta su pianta

1° settore € 20 + € 3 diritti di prevendita;

2° settore € 15 + € 2 diritti di prevendita;

3° settore € 10+ € 1, 5 diritti di prevendita.

I biglietti sono acquistabili su Ciao Tickets all’indirizzo: https://www. ciaotickets.com/promolab e nelle prevendite abituali del circuito. A Capurso l’unico punto vendita accreditato Ciao Tickets è 101 Caffè in via Madonna del Pozzo, 172.