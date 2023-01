Al già ricco cartellone della stagione, si aggiunge una nuova data fuori abbonamento: l’11 marzo al Teatro Rossini arriva lo spettacolo comico “Vernia o non Vernia” con Giovanni Vernia. Biglietti a partire da 10 euro disponibili online su vivaticket.it dalle ore 12.00 del 27 gennaio, in tutti i punti vendita Vivaticket e al botteghino del teatro.

Giovanni Vernia in scena al Teatro Rossini di Gioia del Colle in “Vernia o non Vernia”