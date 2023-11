Aperitivo elegante con karaoke con musica italiana da "Varietà"

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi.



Ecco dunque un'altra emozionante esperienza insieme!



Importantissimo



Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211 . Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.



Come funziona?



Vi troverete presso "Varietà", un caffè bistrot contemporaneo ed eclettico che si rivolge a una vasta e diversificata clientela, da giovani e spensierati a adulti esigenti, offrendo un'atmosfera di svago, bellezza, benessere e intimità. Con un menu ricco e una selezione diversificata di vini e distillati, Varietà è il luogo ideale per essere vissuto dalle prime ore del giorno fino a tarda sera, grazie anche alla sua posizione ai piedi del Teatro Petruzzelli di Bari. Quale occasione migliore per stringere nuove amicizie? Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa serata all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!



Evento confermato se



vi sarà un numero minimo di 8 partecipanti. Aiutaci condividendo l'evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Dress code



casual/elegante



Fascia di età



30-45 anni



Orari



20:30



Menu'



menù alla carta (paghi quello che ordini)



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto

Quota senza Vip-card donna: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto

Titolari Vip-card: 0€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto

Sconti se porti degli amici



Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.



L’evento è su prenotazione



Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 10 Novembre 2023



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single + sound musicale

La quota non comprende: menù alla carta

Informazioni per il pagamento



Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo



Appuntamento alle ore 20:30 - Varietà - Via XXIV Maggio, 4, 70121 Bari (Ba)



Trasporto



Mezzo proprio*



*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l'eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.



Per ulteriori informazioni, prenotazioni



Contattare Anthony al 3488781211